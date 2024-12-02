Арефьев – новичок недели в КХЛ. Хайруллин стал лучшим форвардом, Николаев – защитником, Самонов – лучший вратарь
Максим Арефьев стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.
21-летний голкипер «Ак Барса» в двух матчах одержал две победы и отразил 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,49.
Лучшим защитником назван Илья Николаев. У игрока «Трактора» 3 (0+3) очка за 3 игры при полезности «плюс 3».
Марат Хайруллин признан лучшим нападающим недели, у форварда СКА 7 (4+3) очков в 2 играх.
Вратарем недели стал Александр Самонов из «Салавата». Он отразил 98,9% бросков при коэффициенте надежности 0,33 и не пропустил ни разу в 2 играх из 3.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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