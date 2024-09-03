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Рейтинг силы команд КХЛ: СКА – не первый, «Торпедо» нет в топ-10

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С чем мы начинаем новый сезон.

Дождались! Вместе с днем Михаила Шуфутинского к нам пришел новый сезон КХЛ! Уже, страшно сказать, 17-й! Или пятый в эру жесткого потолка зарплат – это важная отметка, которая заметно влияет на распределение сил в лиге.

Поэтому перед началом сезона мы решили оценить мощности клубов КХЛ. Это нельзя назвать прогнозом на регулярку – скорее, стартовые позиции команд с учетом их составов, работы тренера, менеджерских решений и вообще проведенного межсезонья, хотя сами результаты летних матчей, конечно, меньше всего влияли на расстановку.

Зачастую любые пронумерованные списки – это чистая вкусовщина, но чтобы придать хоть какую-то объективность мы составили общий рейтинг хоккейного раздела Sports’’ – на основании личных рейтингов каждого из авторов. Вы тоже можете поучаствовать в этом, составив аналогичный в комментариях – и где-то через пару недель станет понятно, кто правильнее оценил силу команд на старте сезона. Поехали!

Фото: РИА Новости; hawk.ru ; ska.ru

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