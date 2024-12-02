Агент Дитца: «Рассматривали чемпионат Швейцарии, но Даррен решил продолжить играть в КХЛ. Им интересовались несколько топ-клубов»
Агент Дмитрий Заикин высказался о желании Даррена Дитца играть в КХЛ.
Ранее 31-летний защитник расторг договор с «Авангардом» по соглашению сторон и перешел в «Автомобилист» до конца сезона.
«Несколько топовых команд КХЛ были заинтересованы в Дице, также мы рассматривали чемпионат Швейцарии. Но Даррен решил продолжить играть в КХЛ и подписал контракт с «Автомобилистом», – сказал агент Дмитрий Заикин, представляющий интересы Дитца.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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