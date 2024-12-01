Дитц перешел в «Автомобилист». Контракт – до конца сезона

Даррен Дитц перешел в «Автомобилист».

Контракт с 31-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Дитц расторг договор с «Авангардом» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне на его счету 4 (1+3) очка за 18 игр при полезности «минус 8».

Всего в Фонбет чемпионате КХЛ новичок «Автомобилиста » провел 372 матча и набрал 205 (74+131) баллов за результативность. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Заварухин о 3:5 от «Трактора»: «Не понравились наши ошибки, дисциплина, потери шайбы, неправильные смены. Хороший 3-й период, много моментов создали. Где-то не повезло»