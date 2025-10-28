Генменеджер «Каролины»: «Верим, что наши вратари способны выиграть Кубок Стэнли. Но всегда ищем способы усилить команду, голкиперы – не исключение»

Эрик Тулски выразил уверенность во вратарской линии «Каролины».

Генеральный менеджер «Харрикейнс» прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает возможность усиления вратарской бригады.

«Мы всегда ищем способы усилить команду на любой позиции. Вратари – не исключение.

Фредерик Андерсен играет очень хорошо. У Петра Кочеткова есть небольшая проблема, но он скоро вернется. Мы довольны тем, что имеем.

Мы всегда будем искать возможности для усиления, но это не значит, что мы не удовлетворены тем, что имеем.

Мы верим, что у нас есть вратари, способные выиграть Кубок Стэнли для нас», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.