  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей
16

ЦСКА заявил, что «Спартак» без предупреждения поднял цены на билеты в гостевой сектор до 1950 рублей. Заявленная ранее стоимость – 880 рублей

«Спартак» поднял цены на билеты в гостевой сектор для болельщиков ЦСКА.

28 октября команды в рамках Фонбет чемпионата КХЛ сыграют в «Мегаспорте» – на домашней арене красно-белых.

«Информация для болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча «Спартак» – ЦСКА.

Сообщаем, что хоккейный клуб «Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 рублей, при заявленной ранее стоимости в 880 рублей.

Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч.

С учетом сложившейся ситуации, в случае отказа от выкупа билетов на гостевой сектор данного матча, правило отмены заявки на последующие игры временно не действует. Вы сможете приобрести билеты на следующие выездные матчи», – говорится в сообщении ЦСКА.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoСпартак
logoКХЛ
logoЦСКА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Свечников про 0 очков в 8 матчах: «Для кого-то это серьезная проблема, возможно, но не для меня. Не переживаю из-за очков и голов. Нужно найти свою игру – стараюсь сохранять позитивный настрой»
32 минуты назад
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
57 минут назадLive
История развития самого большого бренда российского спорта
сегодня, 14:00Спецпроект
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Филадельфия» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Тампы», «Ванкувер» встретится с «Рейнджерс» и еще 12 матчей
сегодня, 13:55
Рэй Ферраро: «Рейнджерс» – это команда уровня плей-офф. Их состав хорош, а вратарь – один из лучших в хоккее. Но они достигли той точки, когда нужно привлекать молодых игроков»
сегодня, 13:05
Ротенберг встретился со сценаристом Золотаревым: «Слово пацана», «Лед», «Лед 2», «Тренер» подарили зрителям сильные эмоции. Обсудили идеи на стыке хоккея – нас ждут большие дела»
сегодня, 12:40Фото
Гендиректор «Салавата» заявил о сокращении кредиторской задолженности на 280 млн рублей: «У клуба отсутствуют долги перед бюджетом, Социальным фондом, а также по заработной плате»
сегодня, 12:10
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
сегодня, 11:49
«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
сегодня, 11:20Фото
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»
17 минут назад
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Нужно атаковать – это мой стиль. Люди приходят порадоваться, когда шайба пересекает линию ворот. Если забиваешь три гола, то на 80% выиграешь»
47 минут назад
Генменеджер «Каролины»: «Верим, что наши вратари способны выиграть Кубок Стэнли. Но всегда ищем способы усилить команду, голкиперы – не исключение»
сегодня, 13:45
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
сегодня, 13:15
Хохлов подписал пробный контракт с «Торпедо». Защитник играл за «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ
сегодня, 12:50
Сергеев о «Динамо»: «В голове сидит, что только 4 победы в основное время. Трехочковая система изменила бы только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка – самое нормальное»
сегодня, 12:30
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
сегодня, 11:45
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
сегодня, 11:32
Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
сегодня, 10:59
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
сегодня, 10:45