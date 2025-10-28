Хохлов подписал пробный контракт с «Торпедо». Защитник играл за «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ

Илья Хохлов перешел в «Торпедо».

31-летний защитник подписал пробное соглашение на месяц с нижегородским клубом.

В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Барыс ». Он провел 55 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 14».

В общей сложности хоккеист сыграл 452 игры в чемпионатах КХЛ и записал на свой счет 122 (36+86) баллов за результативность.