Хохлов подписал пробный контракт с «Торпедо». Защитник играл за «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ
Илья Хохлов перешел в «Торпедо».
31-летний защитник подписал пробное соглашение на месяц с нижегородским клубом.
В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Барыс». Он провел 55 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 14».
В общей сложности хоккеист сыграл 452 игры в чемпионатах КХЛ и записал на свой счет 122 (36+86) баллов за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
