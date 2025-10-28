Свечников про 0 очков в 8 матчах: «Для кого-то это серьезная проблема, возможно, но не для меня. Не переживаю из-за очков и голов. Нужно найти свою игру – стараюсь сохранять позитивный настрой»
Андрей Свечников прокомментировал отсутствие набранных очков в сезоне НХЛ.
Россиянин не сделал ни одного результативного действия в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 3» и игровом времени 14:42.
Нападающий «Каролины» пошутил, что еще не сломал ни одной клюшки.
«Если увидите, что я сломал клюшку, значит, я расстроен. На самом деле нужно сохранять позитивный настрой. Если быть в негативе, то все будет становиться хуже и хуже.
Поэтому я стараюсь сохранять позитивный настрой. Все нормально. Возможно, для кого-то это серьезная проблема, но не для меня.
Я уже через это проходил – может, не в начале сезона, но такое было много раз. Поэтому все нормально.
Я мог бы забить в прошлом матче, но не забил. Мне просто нужно найти свою игру. Я не переживаю из-за очков и голов», – сказал Андрей Свечников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости