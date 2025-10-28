  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
1

Ги Буше заявил, что не смотрит в турнирную таблицу КХЛ.

27 октября «Авангард» уступил «Металлургу» (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Наши противники прекрасно понимают, что им нужно блокировать много бросков, если они не хотят пропускать, ведь мы очень много бросаем.

В такой хоккей играют в плей-офф, поэтому я сейчас предпочитаю видеть это, нежели играть в открытый, легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах. К плей-офф нужно подойти экспертами в этом деле.

Вернется Василий Пономарев, вернется Наиль Якупов – эти ребята существенно помогут команде. Сейчас нет никакой паники, у нас есть время, чтобы поработать над нашими слабыми местами.

Понятно, что хотелось бы всегда выигрывать, были классные матчи в нашем исполнении. Но для меня главное, что команда продолжает расти и прогрессировать – я не смотрю на турнирные таблицы.

Для меня самое важное – это процесс и прогресс изо дня в день», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
