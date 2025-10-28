Сергеев о «Динамо»: «В голове сидит, что только 4 победы в основное время. Трехочковая система изменила бы только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка – самое нормальное»
Артем Сергеев высказался о 4 победах «Динамо» в основное время в сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова имеет в активе 21 балл в 17 матчах и идет восьмой в таблице Западной конференции.
– Четыре победы в основное время в этом сезоне. Как-то обращаете внимание?
– Победа есть победа. Но в голове сидит, что только четыре победы в основное время.
Не могу сказать, что те игры, которые мы выигрывали за пределами 60 минут, были плохими. Отыгрываться – это хорошее качество. Плохое качество – упускать матчи.
– Трехочковая система что-то бы изменила?
– Думаю, что нет. Она бы изменила только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка за победу – это самое нормальное, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
