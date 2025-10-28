Сергеев о «Динамо»: «В голове сидит, что только 4 победы в основное время. Трехочковая система изменила бы только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка – самое нормальное»

Артем Сергеев высказался о 4 победах «Динамо» в основное время в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова имеет в активе 21 балл в 17 матчах и идет восьмой в таблице Западной конференции.

– Четыре победы в основное время в этом сезоне. Как-то обращаете внимание?

– Победа есть победа. Но в голове сидит, что только четыре победы в основное время.

Не могу сказать, что те игры, которые мы выигрывали за пределами 60 минут, были плохими. Отыгрываться – это хорошее качество. Плохое качество – упускать матчи.

– Трехочковая система что-то бы изменила?

– Думаю, что нет. Она бы изменила только отрыв в таблице у каких-то мест. Два очка за победу – это самое нормальное, – сказал защитник «Динамо » Артем Сергеев .