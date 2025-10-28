«Барыс» и Николишин расторгли контракт. Ранее форварда не забрали из списка отказов
Иван Николишин покинул «Барыс».
Клуб из Астаны объявил о расторжении контракта с 29-летним нападающим по согласию сторон.
Ранее «Барыс» поместил игрока в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ. После этого Николишин был отправлен в «Номад», выступающий в чемпионате Казахстана.
В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Барыса»
