«Барыс» и Николишин расторгли контракт. Ранее форварда не забрали из списка отказов

Иван Николишин покинул «Барыс».

Клуб из Астаны объявил о расторжении контракта с 29-летним нападающим по согласию сторон.

Ранее «Барыс » поместил игрока в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ. После этого Николишин был отправлен в «Номад », выступающий в чемпионате Казахстана.

В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ .