Вей об уходе из «Авангарда»: «Уехал в Швейцарию по причинам, не связанным с хоккеем. Переезд – лучшее решение для моей семьи, клуб меня поддержал»

Линден Вей объяснил причины ухода из «Авангарда».

Ранее стало известно , что канадский форвард, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским «Фрибуром ».

«Мой переезд в Швейцарию никак не связан с омской организацией. Я подписал контракт в Омске не просто так – и уехал не по причинам, связанным с хоккеем!

Организация очень поддержала меня в этой ситуации! К сожалению, у меня изменилась ситуация в семье.

Я не буду вдаваться в подробности, но этот переезд – лучшее решение для моей семьи», – сказал нападающий «Авангарда » Линден Вей .