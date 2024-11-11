Вей об уходе из «Авангарда»: «Уехал в Швейцарию по причинам, не связанным с хоккеем. Переезд – лучшее решение для моей семьи, клуб меня поддержал»
Линден Вей объяснил причины ухода из «Авангарда».
Ранее стало известно, что канадский форвард, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским «Фрибуром».
«Мой переезд в Швейцарию никак не связан с омской организацией. Я подписал контракт в Омске не просто так – и уехал не по причинам, связанным с хоккеем!
Организация очень поддержала меня в этой ситуации! К сожалению, у меня изменилась ситуация в семье.
Я не буду вдаваться в подробности, но этот переезд – лучшее решение для моей семьи», – сказал нападающий «Авангарда» Линден Вей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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