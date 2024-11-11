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  • Быков о Вее во «Фрибуре»: «У Линдена тяжело болен ребенок. Сейчас он с семьей в Канаде – его не ждут в ближайшее время. Игрок не обманывал «Авангард», прикрываясь ребенком»
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Быков о Вее во «Фрибуре»: «У Линдена тяжело болен ребенок. Сейчас он с семьей в Канаде – его не ждут в ближайшее время. Игрок не обманывал «Авангард», прикрываясь ребенком»

Вячеслав Быков прокомментировал переход Линдена Вея во «Фрибур».

Ранее стало известно, что канадский форвард, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским клубом.

Быков живет в Швейцарии. Он выступал за «Фрибур» с 1990 по 1998 год, а потом работал в системе клуба.

«Я не являюсь членом правления «Фрибура» в том смысле, чтобы влиять на клубную политику и принимать какие‑то решения. Я просто иногда занимаюсь с детьми на льду, проводя мастер‑классы.

Но я навел справки в клубе и получил такую информацию. В семье Вея трое детей. Один из них в самом деле болен, причем очень тяжело. Сейчас все они улетели в Канаду и находятся там. Линдена нет в Швейцарии, и тут его в ближайшее время не ждут. Он приедет, когда сможет.

Не знаю, почему Вей подписал контракт с «Фрибуром», я с ним не общался. Но могу выдвинуть предположение, что он может привезти ребенка в Швейцарию, а сам здесь продолжит карьеру, чтобы не только оставаться действующим хоккеистом, но и оплачивать дорогостоящее лечение в местной клинике.

Это только версия, но давайте в этой истории разберемся внимательнее. Тут однозначно есть какие‑то обстоятельства.

Вей не пошел на обман, прикрываясь болезнью ребенка. Там на самом деле все серьезно», – сказал Вячеслав Быков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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