Быков о Вее во «Фрибуре»: «У Линдена тяжело болен ребенок. Сейчас он с семьей в Канаде – его не ждут в ближайшее время. Игрок не обманывал «Авангард», прикрываясь ребенком»

Вячеслав Быков прокомментировал переход Линдена Вея во «Фрибур».

Ранее стало известно , что канадский форвард, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским клубом.

Быков живет в Швейцарии. Он выступал за «Фрибур» с 1990 по 1998 год, а потом работал в системе клуба.

«Я не являюсь членом правления «Фрибура » в том смысле, чтобы влиять на клубную политику и принимать какие‑то решения. Я просто иногда занимаюсь с детьми на льду, проводя мастер‑классы.

Но я навел справки в клубе и получил такую информацию. В семье Вея трое детей. Один из них в самом деле болен, причем очень тяжело. Сейчас все они улетели в Канаду и находятся там. Линдена нет в Швейцарии, и тут его в ближайшее время не ждут. Он приедет, когда сможет.

Не знаю, почему Вей подписал контракт с «Фрибуром», я с ним не общался. Но могу выдвинуть предположение, что он может привезти ребенка в Швейцарию, а сам здесь продолжит карьеру, чтобы не только оставаться действующим хоккеистом, но и оплачивать дорогостоящее лечение в местной клинике.

Это только версия, но давайте в этой истории разберемся внимательнее. Тут однозначно есть какие‑то обстоятельства.

Вей не пошел на обман, прикрываясь болезнью ребенка. Там на самом деле все серьезно», – сказал Вячеслав Быков.