Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Нужно атаковать – это мой стиль. Люди приходят порадоваться, когда шайба пересекает линию ворот. Если забиваешь три гола, то на 80% выиграешь»
В этом сезоне «Нефтехимик» забил 59 голов и пропустил 65 шайб в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– После первой игры с «Металлургом» (6:9) вы сказали, что ваш стиль – «забить три». Кто из тренеров повлиял на ваш выбор?
– Я сам на себя так повлиял.
Если ты забиваешь три гола, то процентов на 80 твоя команда выиграет. Можно, конечно, выиграть 2:1 или 1:0, но с тремя шайбами у тебя больше шансов на победу.
В ВХЛ, помнится, даже мем сделали со мной, где я говорю, что для победы нужно минимум три гола.
На самом деле, думаю, ни один тренер не отказался бы от этого. И для зрителей такие игры гораздо более притягательные.
Люди же приходят выплеснуть эмоции, покричать и порадоваться, когда шайба пересекает линию ворот. Мой стиль состоит в том, что нужно атаковать, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.