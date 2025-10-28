Ферраро о «Чикаго»: «Перестройка занимает 7-10 лет, но их состав уже скорректирован, начинается приобретение молодых игроков. Бедард проведет отличный сезон, думаю»

Рэй Ферраро поделился мыслями о шансах «Чикаго» в сезоне НХЛ.

«Думаю, что им еще далеко от того, чтобы стать сюрпризом сезона. Они находятся на этапе перестройки.

Если посмотреть на любую команду, пытающуюся перестроиться, независимо от того, как быстро она это делает, это занимает 7-10 лет.

Вы отдаете пару лет на избавление от игроков, которые вам больше не нужны, от ветеранов.

Затем вы тратите пару лет на драфт хоккеистов.

Затем вам приходится ждать пару лет, пока эти игроки подрастут и смогут играть в НХЛ , а затем, вероятно, еще пару лет, пока они не станут по-настоящему ценными хоккеистами, который смогут делать влиять на ход матчей.

«Чикаго» уже скорректировал состав. Теперь они начинают приобретать молодых и талантливых игроков. Эти парни повзрослеют и станут лучше.

Этим летом я виделся с Коннором Бедардом . Я вел мероприятие в Ванкувере, где он был, и сразу заметил разницу. Думаю, что он проведет отличный сезон. Он чувствовал себя комфортно, выглядел расслабленным, непринужденным.

Он немного изменил методы тренировок. Казалось, что Коннор просто находился в потрясающем состоянии.

Думаю, что ожидания были заоблачными в первом сезоне, когда он пришел из Западной хоккейной лиги, но думаю, что этот сезон он проведет очень-очень хорошо», – сказал аналитик ESPN Рэй Ферраро .