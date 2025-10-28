Форвард «Локомотива» Фроуз: «Хартли побеждал в каждой лиге, где работал. Он знает вкус чемпионств и понимает, как работать с командой, которая ставит такие высокие задачи»
Байрон Фроуз высказался о работе с Бобом Хартли.
«Мне с Хартли проще общаться, я его хорошо понимаю. Конечно, когда меняется система, нужно время, чтобы привыкнуть, но мы уже продвинулись далеко.
Он знает вкус чемпионств – он побеждал в каждой лиге, где работал. Он понимает, как работать с командой, которая ставит себе такие высокие задачи», – сказал нападающий «Локомотива».
Ярославский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице FONBET КХЛ, набрав 26 очков после 19 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
