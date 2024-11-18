Кожевников о драфте в КХЛ: «Мы можем привлечь внимание к нашей молодежи, это большой плюс. Она для нас важнее различных Селебрини. Но минусов у проекта больше»

Александр Кожевников считает, что драфт в КХЛ может быть полезен.

– Я так понимаю, что клубами была завернута идея проведения в КХЛ драфта новичков. Безусловно, это событие номер один.

– Вы в прессе по поводу драфта еще не выступали, вы – его сторонник или противник?

– В этой идее мне нравится то, что мы привлекаем дополнительное внимание к нашей молодежи. Честно скажу, мне уже надоело, что всю весну наша пресса возится с североамериканским драфтом, рекламирует различных Селебрини (Макклин Селебрини стал 1-м номером драфта НХЛ-2024 – Спортс’‘), поет песни о том, что все они – великие, один лучше другого.

Так вот драфтом КХЛ мы можем привлечь внимание именно к нашей молодежи, это большой плюс. Она для нас уж точно важнее различных Селебрини. Но, к сожалению, минусов у проекта драфта больше.

– Какие минусы?

– Меня напрягает, что главные лоббисты драфта – те люди, которые никогда не специализировались на воспитании молодых и были замечены разве что в активном «купи – продай».

Один популярный арбитр недавно сказал, что нашим болельщикам не важно, кто играет в их команде – хоть папуасы, главное – чтобы они показывали хороший хоккей. Теперь сторонники этой идеи – в первых рядах борцов за драфт.

Возьмите другого лоббиста – менеджера Фастовского. Много лет работал в «Сибири », довел регион до того, что в главную команду некого привлекать из «Сибирских Снайперов», вся молодежь исчезла. Забавно. И эти люди учат нас не ковыряться в носу (смеется).

– Подведем итог теме драфта.

– Для меня главное, чтобы это мероприятие привлекало внимание к молодежи и мотивировало клубы еще активнее вкладывать деньги в свои школы. Все остальное – пустое, от лукавого и от папуасов, – сказал двукратный олимпийский чемпион.