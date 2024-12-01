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Плющев об игре Мичкова: «Претензии к нему были. Если Матвей понял, что критика не на пустом месте, то хорошо. Будем надеяться, что у него все встанет на место с мозгами»

Владимир Плющев оценил игру Матвея Мичкова в матче с «Сент-Луисом».

19-летний форвард «Филадельфии» забросил победную шайбу в овертайме игры НХЛ против «Блюз» (3:2 ОТ). Всего на счету Мичкова 19 (9+10) очков в 23 матчах сезона.

«Мичков – гроза овертаймов? Я к таким высказываниям отношусь спокойно и без восторга. То, что он сделал, несомненно, здорово: ребята защищались втроем, Матвей хорошо убежал, после чего удалось реализовать момент. Молодец!

Если он еще будет слушать внимательно своих наставников, то вообще все прекрасно будет. Претензии к нему были. Если Матвей понял, что критика не на пустом месте, для нее есть основания, то хорошо. Будем надеяться, что у парня все встанет на место с мозгами.

Могу сказать, что втроем не всем доверяют играть, когда команда в меньшинстве. Поэтому само доверие и тот факт, что это доверие оказали в таком ответственном моменте, наверное, говорит о том, что тренер начинает понимать Мичкова, а также то, как дальше работать с Матвеем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoВладимир Плющев
logoДжон Торторелла
logoСоветский спорт
logoФиладельфия
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