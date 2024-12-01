Плющев о Мичкове: «В «Филадельфии» пытаются донести, что тут не детский сад. Не уверен, что с такими раскладами можно вырасти в большую звезду»

Владимир Плющев усомнился в перспективах Матвея Мичкова в «Филадельфии».

19-летний форвард забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2). На счету Мичкова 19 (9+10) очков в 23 играх.

«Сложно сказать, влияет ли его непростой характер в том числе и на то, что он собирается в решающие моменты.

Думаю, здесь больше повлияло то, что с ним достаточно серьезно разговаривают, пытаются донести, что тут не детский сад и не благотворительное общество. И он должен выполнять то, что от него требуется. А то, что у него есть задатки для хорошего хоккеиста, никто и не отрицает.

Не уверен, что с такими раскладами можно вырасти в большую звезду, скорее, вряд ли, но в хорошего игрока можно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Джон Торторелла: «С Мичковым у «Филадельфии» появилась уверенность в овертаймах. В прошлом сезоне у нас были проблемы с этим»