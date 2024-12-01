Джон Торторелла: «С Мичковым у «Филадельфии» появилась уверенность в овертаймах. В прошлом сезоне у нас были проблемы с этим»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» победила «Сент-Луис» в дополнительное время со счетом 3:2. Победную шайбу забросил 19-летний россиянин.
Этот гол стал для него третьим в овертаймах в этом сезоне.
«У нас появилась уверенность в овертаймах. Мичков нам с этим очень помог, в прошлом году у нас были проблемы.
Я доволен тем, как энергично мы действовали. У меня всегда есть в этом сомнения, когда приходится играть два дня подряд. Думаю, мы выглядели хорошо.
В третьем периоде мне показалось, что мы немного не справлялись, но Колосов сделал несколько важных сэйвов», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с 19 очками в 23 играх
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