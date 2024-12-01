Дмитрий Бучельников: «Люблю готовить – кексы могу печь, угощаю ребят. Полюбил жареный рис с яйцом и овощами, с тунцом тоже очень вкусно»
Дмитрий Бучельников из «Витязя» рассказал, какие блюда любит готовить.
21-летний форвард провел 30 матчей в текущем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 28 (8+20) баллов за результативность.
«Люблю готовить. Кексы могу печь, покупаю специальную смесь и готовлю: развожу ингредиенты, ставлю в духовку. Через 40 минут шоколадный кекс уже на столе.
Мы иногда сидим после игр, а ребята говорят: «Пойдем сделаешь кексик нам, покушаем вкусно, чай попьем». Конечно, угощаю, почему нет? Люблю сладкое поесть. По моему лицу видно.
Пасту готовлю, еще недавно полюбил жареный рис с яйцом и овощами. С тунцом тоже очень вкусно», – сказал нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.
Бучельников об НХЛ: «Не загадываю, когда уеду. Конечно, хотелось бы поскорее, но не прям уж скоро. Главное, чтобы я был готов к этому»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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