Дмитрий Бучельников: «Люблю готовить – кексы могу печь, угощаю ребят. Полюбил жареный рис с яйцом и овощами, с тунцом тоже очень вкусно»

Дмитрий Бучельников из «Витязя» рассказал, какие блюда любит готовить.

21-летний форвард провел 30 матчей в текущем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 28 (8+20) баллов за результативность.

«Люблю готовить. Кексы могу печь, покупаю специальную смесь и готовлю: развожу ингредиенты, ставлю в духовку. Через 40 минут шоколадный кекс уже на столе.

Мы иногда сидим после игр, а ребята говорят: «Пойдем сделаешь кексик нам, покушаем вкусно, чай попьем». Конечно, угощаю, почему нет? Люблю сладкое поесть. По моему лицу видно.

Пасту готовлю, еще недавно полюбил жареный рис с яйцом и овощами. С тунцом тоже очень вкусно», – сказал нападающий «Витязя » Дмитрий Бучельников .

Бучельников об НХЛ: «Не загадываю, когда уеду. Конечно, хотелось бы поскорее, но не прям уж скоро. Главное, чтобы я был готов к этому»