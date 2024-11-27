Бучельников о Кучерове: «Неординарный. Мало кто может так распоряжаться шайбой, видеть партнеров. В этом его фишка»
Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от игры Никиты Кучерова.
«Наверное, мне больше импонирует Панарин. Моего хвата человек, за которым бы я больше следил. Кучеров очень неординарный, у него есть индивидуальность.
Мало хоккеистов, которые так могут распоряжаться шайбой, так видеть партнеров. Вот в этом его фишка», – сказал нападающий «Витязя».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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