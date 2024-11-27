Бучельников о Кучерове: «Неординарный. Мало кто может так распоряжаться шайбой, видеть партнеров. В этом его фишка»

Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от игры Никиты Кучерова.

«Наверное, мне больше импонирует Панарин . Моего хвата человек, за которым бы я больше следил. Кучеров очень неординарный, у него есть индивидуальность.

Мало хоккеистов, которые так могут распоряжаться шайбой, так видеть партнеров. Вот в этом его фишка», – сказал нападающий «Витязя ».