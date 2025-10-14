  • Спортс
  • Игорь Ларионов: «Миллер спросил на днях : «Когда будете побеждать»? Я сказал: «В понедельник». Взял на себя эту ответственность. Он ответил: «Не переживай, все нормально, работай»
4

Игорь Ларионов рассказал о встрече с Алексеем Миллером.

В понедельник СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист» со счетом 2:1.

Ранее Департамента судейства КХЛ сообщил, что решающее взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба после броска Андрея Педана влетела с внешней стороны сетки.

– Понятно, что психологическая разгрузка после такой победы очень большая. Но насколько кипело после пяти поражений подряд?

– Карьера команды, игрока, тренера, коллектива не бывает простой. Волею судьбы приходится проходить эти сложные моменты всем вместе, потому что это командная игра.

Понятно, что психологическая нагрузка есть, и она не ушла, а будет постоянно. Мы играем в игру, где нюансы и детали решают исход матча. Преодолеть это просто так нельзя – нужно заработать. Порой это сложно, больно, но в итоге очень сладко.

Когда ты побеждаешь, ты по-другому смотришь на многие вещи – это часть закаливания коллектива и рождения именно тех идей, мыслей, того характера, который мы хотим видеть. Такие матчи будут и дальше – и победные, и проигранные.

Приятно, что выходим из непростой серии. Мы могли победить в 4 из 5 матчей, которые проиграли. Сегодняшняя игра в плане психологии была очень важной: мы вернулись в Санкт-Петербург, начали домашнюю серию, знали, что будет большая поддержка.

На днях у команды было мероприятие – мы посетили Газовый форум, увидели председателя правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера, перекинулись парой слов. Он спросил: «Когда будете побеждать»? Я сказал: «В понедельник». Взял на себя эту ответственность, хотя не я выхожу на лед. Он ответил: «Не переживай, все нормально, работай». Я дал ему обещание, что победим. Рад, что это случилось сегодня, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА выиграл благодаря голу, которого не было – вот видео. Судья отстранен пожизненно

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
