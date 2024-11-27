Бучельников об НХЛ: «Не загадываю, когда уеду. Конечно, хотелось бы поскорее, но не прям уж скоро. Главное, чтобы я был готов к этому»
Нападающий был выбран «Детройтом» на драфте-2022 под 52-м номером. Срок соглашения игрока с «Витязем» рассчитан до 31 мая 2026 года.
«Бывает, иногда созваниваюсь и общаюсь с русским скаутом «Детройта». С человеком, который занимается ребятами с драфтов. Общаемся на счет хоккея, смотрим мою игру: где нужно сыграть в тело, где надо попроще сыграть.
На счет психологии тоже разговариваем, чтобы я не останавливался на достигнутом и продолжал расти.
Честно, я не загадываю, когда уеду в НХЛ. Бывало, многие загадывали, и все шло наперекосяк. Я так не хочу.
Живу сегодняшним, завтрашним днем в надежде, что завтра будет только лучше. Конечно, хотелось бы поскорее, но не прям уж скоро. Главное, чтобы я был готов к этому. Не кто-то думал, а именно я своей головой и психологией», – сказал 21-летний нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.
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