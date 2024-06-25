«Херши» с Мирошниченко и Тринеевым стал чемпионом АХЛ во 2-м сезоне подряд. Клуб выиграл Кубок Колдера в 13-й раз в истории

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Сиэтл Дмитрий Осипов Богдан Тринеев Хендрикс Лапьер Иван Мирошниченко Коачелла Вэлли Хоккей

«Херши» с Иваном Мирошниченко в составе стал чемпионом АХЛ во 2-м сезоне подряд.

«Беарс» второй год подряд обыграли в финале «Коачеллу», представляющую систему «Сиэтла» (4-2, 5:4 ОТ в шестом матче). 

Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард Мэтт Строум (брат форвардов Дилана и Райана Строумов), одним из ассистентов выступил российский нападающий Богдан Тринеев (0+5 в 20 играх плей-офф). 

За фарм «Вашингтона» также выступали еще 2 россиянина – форвард Иван Мирошниченко (7+5 в 20 играх плей-офф) и защитник Дмитрий Осипов (3 игры). 

Самым ценным игроком плей-офф-2024 стал форвард «медведей» Хендрикс Лапьер, набравший 22 (5+17) очка в 20 играх. Посещаемость шестой игры – 11 013 зрителей – стала рекордной в истории домашней арены «Беарс».  

«Херши» – самый титулованный клуб в истории АХЛ. Нынешняя победа в розыгрыше Кубка Колдера стала для клуба 13-й в истории. 

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4 комментария
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Молодцы, в НХЛ бы этот победный дух перенести.
+2
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+2
Ответ ovi1000
Молодцы, в НХЛ бы этот победный дух перенести.
Альбертище, этот недокубок ничего не значит для НХЛовских дел
+2
0
+2
На багаже "лысого физрука"?
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Ответ Direct free kick
Альбертище, этот недокубок ничего не значит для НХЛовских дел
Вардан, это я понимаю)
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