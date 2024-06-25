«Херши» с Мирошниченко и Тринеевым стал чемпионом АХЛ во 2-м сезоне подряд. Клуб выиграл Кубок Колдера в 13-й раз в истории

«Херши» с Иваном Мирошниченко в составе стал чемпионом АХЛ во 2-м сезоне подряд.

«Беарс» второй год подряд обыграли в финале « », представляющую систему « » (4-2, 5:4 ОТ в шестом матче).

Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард Мэтт Строум (брат форвардов Дилана и Райана Строумов), одним из ассистентов выступил российский нападающий (0+5 в 20 играх плей-офф).

За фарм « » также выступали еще 2 россиянина – форвард (7+5 в 20 играх плей-офф) и защитник Дмитрий Осипов (3 игры).

Самым ценным игроком плей-офф-2024 стал форвард «медведей» Хендрикс Лапьер, набравший 22 (5+17) очка в 20 играх. Посещаемость шестой игры – 11 013 зрителей – стала рекордной в истории домашней арены «Беарс».

«Херши» – самый титулованный клуб в истории АХЛ. Нынешняя победа в розыгрыше Кубка Колдера стала для клуба 13-й в истории.