Пономарев дебютировал за «Питтсбург» – 3 броска, малый штраф и 1 перехват за 8:40 с «Сан-Хосе». Он стал 55-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Василий Пономарев провел 1-й матч за «Питтсбург».

Форвард был вызван из АХЛ на этой неделе и попал в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (4:3 Б).

Эта игра стала для 22-летнего форварда третьей за карьеру в лиге. В прошлом сезоне он дважды сыграл за «Каролину».

В первом матче за «Пингвинс» Пономарев (8:40, нейтральная полезность) трижды бросил в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф за выброс шайбы.

В целом в текущем сезоне НХЛ он стал 55-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в регулярном чемпионате.