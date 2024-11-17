Пономарев дебютировал за «Питтсбург» – 3 броска, малый штраф и 1 перехват за 8:40 с «Сан-Хосе». Он стал 55-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
Василий Пономарев провел 1-й матч за «Питтсбург».
Форвард был вызван из АХЛ на этой неделе и попал в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 Б).
Эта игра стала для 22-летнего форварда третьей за карьеру в лиге. В прошлом сезоне он дважды сыграл за «Каролину».
В первом матче за «Пингвинс» Пономарев (8:40, нейтральная полезность) трижды бросил в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф за выброс шайбы.
В целом в текущем сезоне НХЛ он стал 55-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в регулярном чемпионате.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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