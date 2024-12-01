Чернышенко поздравил с Днем хоккея: «Как отметил Путин, в России всем сердцем любят хоккей. Им занимаются почти 680 тысяч граждан, с каждым годом эта цифра растет»

Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем хоккея.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

«Как отметил наш президент, в России искренне и всем сердцем любят хоккей. Это один из самых популярных и востребованных видов спорта россиян.

Им занимаются почти 680 тысяч наших граждан, и с каждым годом эта цифра неуклонно растет. В спортивных школах и секциях по всей стране обучаются свыше 100 тысяч наших ребят.

Особое внимание миллионов болельщиков приковано к чемпионатам КХЛ . Мы искренне гордимся ветеранами спорта и нынешними звездами хоккея.

Желаю тренерам, спортсменам и болельщикам спортивного азарта, ярких побед и преданности российскому спорту! С праздником!» – сказал бывший президент КХЛ и действующий заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко .

Ротенберг поздравил с Днем хоккея: «Наш хоккей – славная история, яркое настоящее и блестящее будущее. Продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта»