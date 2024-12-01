Сергачев подарил ДЮСШ «Нефтехимик» 90 российских клюшек: «Ребята с большой радостью их получили, тем более от Михаила»
Михаил Сергачев подарил школе «Нефтехимика» 90 российских клюшек.
Российский защитник «Юты» сделал это ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря.
«Мы сегодня вручили эти клюшки нашим воспитанникам, кто стал призером прошлого сезона. Ребята смогут их протестировать уже на следующей неделе.
Сами клюшки отечественного производства. Ребята получили подарки с большой радостью, тем более от Сергачева», – сказал директор детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик» Ильдар Нугманов.
Михаил родился в Нижнекамске и является воспитанником «Нефтехимика».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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