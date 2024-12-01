Сергачев подарил ДЮСШ «Нефтехимик» 90 российских клюшек: «Ребята с большой радостью их получили, тем более от Михаила»

Михаил Сергачев подарил школе «Нефтехимика» 90 российских клюшек.

Российский защитник «Юты» сделал это ко Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря.

«Мы сегодня вручили эти клюшки нашим воспитанникам, кто стал призером прошлого сезона. Ребята смогут их протестировать уже на следующей неделе.

Сами клюшки отечественного производства. Ребята получили подарки с большой радостью, тем более от Сергачева », – сказал директор детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик» Ильдар Нугманов.

Михаил родился в Нижнекамске и является воспитанником «Нефтехимика ».

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