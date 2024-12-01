Андрей Назаров: «Недругам не нравится, что наступил многополярный мир – нас обложили санкциями с ног до головы и пытаются изолировать. У нас свой путь, мы пройдем его единой семьей»
Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.
«1 декабря, в первый день зимы, в России отмечается День хоккея, важный праздник для нашей страны, в которой хоккей является главным и любимым видом спорта. Конечно, хочется поздравить всех болельщиков.
Несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает отечественный спорт, сборная продолжает выступать, в частности, на грядущем кубке Первого канала, а КХЛ развивается семимильными шагами. Затормозить развитие российского хоккея ни у кого не получится, мы станем еще сильнее и крепче.
Мы живем в непростое время, а нашим недругам не нравится, что наступил многополярный мир. Но ведь это они обложили нас с ног до головы санкциями и пытаются изолировать. А в жизни все наоборот, как в той старой доброй русской пословице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
У нас свой путь, который мы пройдем единой семьей, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане. Нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
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