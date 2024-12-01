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Дегтярев поздравил с Днем хоккея: «Россия – ведущая хоккейная держава. По поручению Путина создаются условия для развития инфраструктуры и подготовке нового поколения мастеров»

Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил россиян с Днем хоккея.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

«Сегодня наша страна отмечает Всероссийский день хоккея! Для нас это не просто игра, а часть нашей истории, предмет национальной гордости.

Россия – ведущая хоккейная держава. Успехи советской и российской сборной на международной арене говорят сами за себя. За 75 лет наши хоккеисты 14 раз поднимались на олимпийский пьедестал, из них 9 раз в качестве олимпийских чемпионов, 27 – в качестве чемпионов мира.

Сегодня российский хоккей продолжает развиваться на всех уровнях. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина создаются условия для развития спортивной инфраструктуры, расширения доступности хоккея для жителей страны, особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта, подготовке нового поколения мастеров.

Искренне поздравляю тренеров, спортсменов и ветеранов хоккея! Вся страна гордится вашими успехами, а каждый хоккейный матч становится настоящим праздником для миллионов людей.

Уверен, наш хоккей продолжит вдохновлять, объединять и завоевывать новые высоты», – написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Третьяк и ФХР поддержали выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Мы много лет работали в Госдуме. Я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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