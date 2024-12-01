Ротенберг поздравил с Днем хоккея: «Наш хоккей – славная история, яркое настоящее и блестящее будущее. Продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта»
Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.
«В первый день зимы в России отмечается День хоккея! Хочу от души поздравить с этим праздником всех, кто играет, тренирует, болеет на трибунах и просто искренне переживает в каждом матче!
В нашей стране хоккей – зимний вид спорта номер один, и количество зрителей как на стадионах, так и у экранов это лишний раз подтверждает.
С каждым годом все больше детишек встают на коньки, впервые берут в руки клюшки и влюбляются в эту игру. А хоккей отвечает им взаимностью, помогая с юных лет гармонично развиваться и расти над собой.
Наш хоккей – это славная история, полная легендарных побед и великих имен, яркое настоящее и блестящее будущее. Несмотря на все преграды, мы продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта, чтить традиции и внедрять самые передовые методики и лучшие практики.
Хоккей – это не просто игра, это еще и энергия, эмоции и непередаваемый драйв, который заражает всех, кто однажды вышел на лед или увидел матч вживую.
Любите хоккей, смотрите хоккей, играйте в хоккей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг поздравил с Днем матери: «Мама – главный и самый искренний болельщик для любого из нас. Спасибо, что вы есть! Мы играем для вас»
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