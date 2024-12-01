  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил с Днем хоккея: «Наш хоккей – славная история, яркое настоящее и блестящее будущее. Продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта»
36

Ротенберг поздравил с Днем хоккея: «Наш хоккей – славная история, яркое настоящее и блестящее будущее. Продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта»

Роман Ротенберг поздравил всех с Днем хоккея.

Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

«В первый день зимы в России отмечается День хоккея! Хочу от души поздравить с этим праздником всех, кто играет, тренирует, болеет на трибунах и просто искренне переживает в каждом матче!

В нашей стране хоккей – зимний вид спорта номер один, и количество зрителей как на стадионах, так и у экранов это лишний раз подтверждает.

С каждым годом все больше детишек встают на коньки, впервые берут в руки клюшки и влюбляются в эту игру. А хоккей отвечает им взаимностью, помогая с юных лет гармонично развиваться и расти над собой.

Наш хоккей – это славная история, полная легендарных побед и великих имен, яркое настоящее и блестящее будущее. Несмотря на все преграды, мы продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта, чтить традиции и внедрять самые передовые методики и лучшие практики.

Хоккей – это не просто игра, это еще и энергия, эмоции и непередаваемый драйв, который заражает всех, кто однажды вышел на лед или увидел матч вживую.

Любите хоккей, смотрите хоккей, играйте в хоккей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил с Днем матери: «Мама – главный и самый искренний болельщик для любого из нас. Спасибо, что вы есть! Мы играем для вас»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
светская хроника
logoСКА
детский хоккей
болельщики
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ротенберг говорит, что клуб старается играть в атакующий хоккей, который нравится зрителям. Когда много атакуешь, где-то открываешься». Василий Каменев о том, что СКА много пропускает
230 ноября, 18:19
Плющев о замене вратаря СКА в матче с «Амуром»: «Ротенберг – рисковый тренер, любит экспериментировать. Слишком рано поверил в победу, возможно»
1130 ноября, 17:59
Ротенберг о том, что Демидов и Дедунов не провели ни одной смены в матче с «Амуром»: «Так складывалась игра. В следующем матче у всех будет шанс проявить свои лучшие качества»
630 ноября, 16:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
18 минут назад
«Салават Юлаев» выиграл 4-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
415 минут назад
КХЛ. «Витязь» против «Нефтехимика», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Салават» обыграл «Трактор», «Локомотив» победил «Адмирал», «Амур» был сильнее «Сочи»
21323 минуты назадLive
Агент Овечкина: «Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит»
125 минут назад
Овечкин вернулся к занятиям на льду после травмы
37сегодня, 15:48Видео
«Спартак» обменял Принса в «Адмирал» на компенсацию («Чемпионат»)
5сегодня, 14:17
НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Чикаго», «Юта» сыграет с «Далласом»
6сегодня, 13:36
МЛС по рейтингам опережает НХЛ? Правда или ложь про хоккей
сегодня, 13:00Спецпроект
Никитин о 3:0: «Локомотив» готовился к серьезному сопернику. «Адмирал» всегда хорошо играет перед своими болельщиками»
3сегодня, 12:54
Мостовой о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Поборется за звание лучшего, точно финиширует в пятерке. «Миннесота» сейчас на подъеме»
15сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кашников подрался с Королевым, вступившись за Хрипунова: «Бой почти двухметровых гигантов»
36 минут назад
Епанчинцев о 4:5 от минского «Динамо»: «Чуть-чуть не хватило нам дожать соперника. Ребята старались до конца, их не в чем упрекнуть»
154 минуты назад
Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Жаль, что появилась травма, но ничего. Это спорт. Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд»
2сегодня, 15:34
Форвард минского «Динамо» Стась набрал 200-е очко в КХЛ
1сегодня, 15:15Фото
Арниел про 3 поражения «Виннипега» подряд: «Мы в сложной фазе сезона. С таким календарем мы допускаем ошибки в концентрации, пропускаем контратаки»
1сегодня, 14:58
Костюченок о 2:1 с «Сочи»: «Доволен «Амуром», ребята играли друг за друга, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Болельщики давно заслуживали такую победу»
сегодня, 14:36
Коньков о «Спартаке»: «С «Торпедо» попали под каток, в Уфе, поведя в счете, проиграли 2 периода. С командой происходят качели, нужно улучшать дисциплину»
сегодня, 14:05
Голдобин сыграет с «Автомобилистом». Сообщалось, что «Спартак» может обменять форварда
1сегодня, 13:47
Тамбиев о 0:3: «Адмирал» не нашел оружия против «Локомотива», голыми руками их не возьмешь. Нужно обыгрывать 1 в 1, а там защитники очень высокого уровня»
сегодня, 13:24
Черных о Шевченко: «Нет такого, что «Амур» хочет его обменять. Вдруг Дмитрий, как Гальченюк, начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?»
2сегодня, 13:11