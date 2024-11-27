Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении и становится популярнее. В Америке все как обычно – только бизнес, а мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
«До дедлайна в КХЛ остался ровно месяц. Как мы и говорили, вратарский вопрос у клубов стоит острее всего, мы видим переходы с участием голкиперов.
В плей-офф именно вратарская позиция станет определяющей, поэтому топ-команды обращают на нее особое внимание.
Это главная трансферная задача. Что касается матчей, то ярких встреч по-прежнему хватает, есть и неожиданные результаты.
Считаю, что лига развивается в правильном направлении и становится популярнее во всем мире.
Сейчас в мире непростое время, а будущая политическая верхушка наших недругов начинает реагировать только тогда, когда у нее из кошелька пытаются забрать деньги.
Все понимают, что ничего хорошего в этом нет: деньги просто испаряются, в результате чего начинается негативная реакция. В Америке все как обычно: ничего личного, только бизнес. Все остальное уходит на второй план.
Но у России свой путь, который мы пройдем, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий