Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении и становится популярнее. В Америке все как обычно – только бизнес, а мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров заявил, что КХЛ развивается в правильном направлении.

«До дедлайна в КХЛ остался ровно месяц. Как мы и говорили, вратарский вопрос у клубов стоит острее всего, мы видим переходы с участием голкиперов.

В плей-офф именно вратарская позиция станет определяющей, поэтому топ-команды обращают на нее особое внимание.

Это главная трансферная задача. Что касается матчей, то ярких встреч по-прежнему хватает, есть и неожиданные результаты.

Считаю, что лига развивается в правильном направлении и становится популярнее во всем мире.

Сейчас в мире непростое время, а будущая политическая верхушка наших недругов начинает реагировать только тогда, когда у нее из кошелька пытаются забрать деньги.

Все понимают, что ничего хорошего в этом нет: деньги просто испаряются, в результате чего начинается негативная реакция. В Америке все как обычно: ничего личного, только бизнес. Все остальное уходит на второй план.

Но у России свой путь, который мы пройдем, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.