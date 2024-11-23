Андрей Назаров: «Овечкин вернется сильнее – за ним следит Россия и весь мир. Наш практически 150-миллионный кулак объединился вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался относительно травмы Александра Овечкина.

«Конечно, серьезная травма Овечкина расстроила. Давно знаю Сашу, переживаю за него и за его результативность.

Но у Овечкина особенный организм: уверен, что наш звездный нападающий правильно восстановится и вернется только сильнее.

Саша давно всем все доказал: это невероятный атлет, который, не сомневаюсь, забросит еще много красивых и важных шайб. За капитаном «Вашингтона» следят вся Россия и весь мир.

Мы сейчас живем в непростое время. Нашим недругам нужно понять: играть с Россией в хорошего и плохого полицейского не получится, этот сценарий не пройдет.

Весь наш практически 150-миллионный кулак объединился вокруг национального лидера, встав плечом к плечу друг к другу. Победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тренер клубовв КХЛ Андрей Назаров.