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  • Андрей Назаров: «Участники плей-офф в КХЛ на 90% определены. Живем в непростое время – мы должны объединиться вокруг национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу»
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Андрей Назаров: «Участники плей-офф в КХЛ на 90% определены. Живем в непростое время – мы должны объединиться вокруг национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу»

Андрей Назаров высказался о турнирной таблице в КХЛ и о политике.

«Здорово, что в понедельник в КХЛ целая серия интересных матчей, в том числе с участием топ-клубов. Общая картина в турнирной таблице постепенно вырисовывается.

На мой взгляд, участники плей-офф на 90% определены, хотя дистанция впереди еще приличная. В Западной конференции все более предсказуемо, в Восточной еще остаются определенные вопросы, там более упорная борьба и на одну команду-участницу больше.

Все мы живем в непростое время. Например, один из представителей западных политических элит еще не успел вступить в должность, а уже написал книгу и пытается на этом заработать миллионы долларов. Это подтверждает любимое американское выражение: «Ничего личного, это просто бизнес».

Но у нас свой путь: мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается череда ярких топ-матчей. Эмоции бьют через край, игроки сбрасывают перчатки. Все бьются за свои команды. Болельщикам такие вещи нравятся»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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Политика
logoКХЛ
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