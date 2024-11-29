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  • Андрей Назаров: «Весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане. Нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
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Андрей Назаров: «Весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане. Нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о сезоне в КХЛ и о политике.

«В КХЛ по-прежнему много интересных матчей, вчерашний день оказался богатым на топ-игры. Чувствуется приближение к дедлайну, поэтому работы много не только у тренеров, но и у менеджеров.

Все видят свои проблемы и позиции, требующие усиления. Так что не удивлюсь, если впереди нас ждет сразу несколько громких сделок. Ответственность за результат с каждым днем только возрастает.

Мы живем в непростое время, но весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане во время его официального визита в эту страну. Это говорит о том, что ОДКБ – великая и очень дружная семья.

Всем нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «Топ-матчи КХЛ схожи по накалу с играми НХЛ. День народного единства – важный праздник для России. Только общее сплочение вокруг национального лидера поможет нам»

Андрей Назаров: «Матчи КХЛ вызывают интерес не только в России, но и в мире. У нас своя дорога, которая будет пройдена благодаря сплочению вокруг национального лидера»

Андрей Назаров: «Участники плей-офф в КХЛ на 90% определены. Живем в непростое время – мы должны объединиться вокруг национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу»

Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении, привлекая внимание. Мы сильны духом и пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров: «Овечкин вернется сильнее – за ним следит Россия и весь мир. Наш практически 150-миллионный кулак объединился вокруг национального лидера»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
Политика
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