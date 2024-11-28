Гребенкин о болельщиках: «В Торонто люди приходят на матчи как на праздник, в Магнитке – именно посмотреть хоккей, а не поразвлекаться»

Никита Гребенкин высказался о культуре восприятия хоккея в Торонто.

Нападающий ранее играл за «Металлург ».

– Насколько сильно ощущается разница в культуре восприятия хоккея во время матчей между Торонто и Магнитогорском?

– Люди там болеют по-разному, они по-разному ходят на хоккей. В Торонто приходят на матчи как на праздник, много работают с болельщиками.

В Магнитке люди приходят именно посмотреть хоккей, а не поразвлекаться. Пока не увидишь, это не поймешь, – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин .