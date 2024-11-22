Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении, привлекая внимание. Мы сильны духом и пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров считает, что КХЛ развивается в правильном направлении.

«В КХЛ много интересных и напряженных матчей. Для меня как для тренера сразу видно, кто и чем занимался летом, так как к 30-й игре уже понятно физическое состояние команды.

Главная особенность нынешнего регулярного чемпионата – сильно усилившаяся конкуренция среди команд, каждый может обыграть каждого. Лига развивается в правильном направлении, все больше привлекая к себе внимание.

Мы живем в непростое время, мир становится многополярным.

Мы объективно занимаем в этом мире одно из лидирующих мест, а наши недруги этим очень сильно недовольны и делают все, чтобы Россия перестала там находиться.

Но ничего у наших недоброжелателей не получится, потому что мы сильны духом и у нас свой путь, который мы обязательно пройдем, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.