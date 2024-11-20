Андрей Назаров: «Матчи КХЛ вызывают интерес не только в России, но и в мире. У нас своя дорога, которая будет пройдена благодаря сплочению вокруг национального лидера»
«В КХЛ постепенно начинают вырисовываться восьмерки команд на Западе и Востоке, которые с большой вероятностью попадут в плей-офф.
Конечно, времени в регулярном чемпионате еще достаточно, но задел уже виден.
Много интересных матчей, сильно прибавили некоторые топ-клубы, лига развивается по всем направлениям и становится все более интересной.
Матчи КХЛ вызывают повышенный интерес не только в России, но и во всем мире.
Мы живем в очень непростое время. Оно напоминает сюжет из старого голливудского боевика про плохого и хорошего полицейского. Все мы это видели, все уже проходили и прекрасно знаем, для чего это делается и чем обычно заканчивается.
У нас свой путь и своя дорога, которая будет пройдена благодаря общему сплочению вокруг российского национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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