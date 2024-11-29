Рябыкин о КХЛ: «СКА сверхагрессивно прессингует двумя игроками – схема рискованная. Нравится «Салават» с быстрой и активной игрой, у «Торпедо» и «Северстали» есть свой стиль»

Дмитрий Рябыкин оценил игровую тактику разных клубов КХЛ.

– Кто в КХЛ, на ваш взгляд, новаторы схем?

– В некоторых матчах СКА играет сверхагрессивную «2-1-2», сразу прессингуя соперника двумя игроками. Схема рискованная, требует автоматизма в исполнении, что не всегда получается.

Свой стиль – пусть он и дискуссионный – в некоторых матчах есть у «Торпедо » и «Северстали ».

Мне нравится, как быстро и активно играет «Салават», несмотря на некоторый дисбаланс внутри своего состава, – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин .

Рябыкин о Ги Буше и схеме 1-3-1: «Для «Авангарда» это хорошо забытое старое – так играли при Скабелке. Сейчас по этой системе играет «Динамо» – и есть результат»