Рябыкин о КХЛ: «СКА сверхагрессивно прессингует двумя игроками – схема рискованная. Нравится «Салават» с быстрой и активной игрой, у «Торпедо» и «Северстали» есть свой стиль»
Дмитрий Рябыкин оценил игровую тактику разных клубов КХЛ.
– Кто в КХЛ, на ваш взгляд, новаторы схем?
– В некоторых матчах СКА играет сверхагрессивную «2-1-2», сразу прессингуя соперника двумя игроками. Схема рискованная, требует автоматизма в исполнении, что не всегда получается.
Свой стиль – пусть он и дискуссионный – в некоторых матчах есть у «Торпедо» и «Северстали».
Мне нравится, как быстро и активно играет «Салават», несмотря на некоторый дисбаланс внутри своего состава, – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
Рябыкин о Ги Буше и схеме 1-3-1: «Для «Авангарда» это хорошо забытое старое – так играли при Скабелке. Сейчас по этой системе играет «Динамо» – и есть результат»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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