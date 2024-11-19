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Рябыкин об «Авангарде»: «У руководства паника, иногда такое впечатление. Второго Хартли найти практически невозможно. Логику последних трансферов понять трудно»

Дмитрий Рябыкин считает, что в «Авангарде» началась паника.

– В свое время вы долго работали в штабе «Авангарда» первым помощником Боба Хартли. Как восприняли новость о том, что руководством омского клуба якобы поставлена задача срочно найти тренера-иностранца, причем в любой лиге?

– Во-первых, то, что пишется в нашей прессе, нужно делить на десять. Сужу по своему примеру, когда инсайдеры фантазировали  и отправляли меня в «Югру». Генеральный менеджер этого клуба Сергей Гусев – большой профессионал и мой друг, но никаких предложений осенью не поступало, мы даже посмеялись по этому поводу.

Во-вторых, даже если в случае с Омском инсайдеры и правы, то «Авангард» сильно рискует. Боб Хартли – штучный товар, он – очень сильный тренер, который почувствовал Россию и раскрылся в нашем хоккее с новой стороны. Найти второго Хартли – практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом.

Вообще последние события в «Авангарде» не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника. 

– В чем это проявляется?

– Трудно понять логику последних трансферов. Они сыплются один за другим, но в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики.

Каблуков, Прохоркин, Спунер, Якупов – все эти нападающие в свое время прошли через «Авангард», и клуб в той или иной форме от них отказался. А теперь вдруг их возвращает. Видимо, идея в том, чтобы ночь простоять и день продержаться. Но при таком подходе «Авангарду» вряд ли светит какое-то будущее.

– Олимпийский чемпион Александр Кожевников в своей рубрике предложил новому руководителю «Авангарду» и своему однофамильцу собрать вас, Сушинского, Курьянова, Свитова, других легенд «Авангарда» – и провести мозговой штурм. Здравая идея?

– «Авангарду» однозначно нужно расти от своих корней и не надеяться исключительно на иностранцев. Собирать никого не нужно, у каждого есть телефон и интернет – наберите, сделайте конференцию, узнайте мнение омских ребят. 

На мой взгляд, в такой сложной ситуации именно с этого и нужно начинать свою работу. Омские ребята – не временщики, они никуда не уедут, без них в «Авангарде» не построить долгосрочной хоккейной стратегии, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoДмитрий Рябыкин
logoИлья Каблуков
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoЮгра
logoАлександр Кожевников
logoНаиль Якупов
logoВХЛ
logoНиколай Прохоркин
logoРайан Спунер
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