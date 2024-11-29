Рябыкин о смене тренера в «Авангарде»: «Омск идет на риск. Буше будет намного сложнее, чем Хартли. Он заходит по ходу сезона и с чистого листа – жесткие условия»
Дмитрий Рябыкин считает, что Ги Буше в «Авангарде» будет сложнее, чем Бобу Хартли.
– Как ветераны омского клуба и его легенды восприняли назначение Ги Буше на пост главного тренера команды?
– Это вы сами спросите у легенд и ветеранов (смеется). Мое мнение – Ги Буше будет намного сложнее, чем Бобу Хартли. Омск идет на рискованный эксперимент.
– Почему?
– Хартли зашел в «Авангард» с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально – у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам.
Буше в отличие от своего соотечественника заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Честно говоря, жесткие условия, – сказал бывший тренер «Авангарда».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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