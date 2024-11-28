  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 4:2 с «Трактором»: «Локомотив» блокировал много бросков, это дало Березкину шанс на хет-трик. Тяжелая боевая игра, тем приятнее побеждать»
2

Никитин о 4:2 с «Трактором»: «Локомотив» блокировал много бросков, это дало Березкину шанс на хет-трик. Тяжелая боевая игра, тем приятнее побеждать»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Трактором».

Ярославский клуб одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. 

– Такая боевая игра получилась. Парни блокировали очень много бросков. Думаю, это и дало шанс Максу Березкину шанс на хет-трик. Такая точка роста для команды, что ребята не останавливаются на достигнутом, а двигаются дальше. Тяжелая игра, тяжелый соперник, тем приятнее побеждать. 

– Серьезнее ли захватывает матч с лидером, и в какой момент удалось выдохнуть по ходу матча? 

– В концовке соперник заранее снял вратаря, подсказывали ребятам, как действовать. Разные сочетания выходят на лед. Получаешь удовольствие от таких игр. 

– Чем обусловлен был выбор Алексея Мельничука

– Мы давно подводили его под топовую команду, и сами обстоятельства сложились так, что для команды был нужен нестандартный ход, что не Исаев играет, а Алексей. Рады, что Леха справился, и команда ему своей самоотверженностью помогала. 

– Исаев не находится в психологической яме после «Торпедо» и «Динамо»?

– Для классного вратаря выходить из таких ситуаций очень важно. После «Динамо» перекинулись с ним, чтобы не грузился, это процесс, и очень важно продолжать расти. 

Буту, Сурину и Ульеву еще рано играть в таких матчах или какие-то другие соображения? 

– Сказали взрослым ребятам, что сами забрались в такую ситуацию и сами должны выбираться. Плюс завтра играет «молодежка», дадим ребятам сыграть там. Третья сторона – поддерживаем тренировочный процесс у молодых, они не могут много играть. Они провели хорошую игру с «Динамо», поэтому все так сложилось. 

– Березкин сегодня сыграл как лидер? 

– Жажда должна быть у спортсмена, не важно, какой счет и какая команда. Должно присутствовать здоровое самолюбие, – сказал Никитин.

Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Локомотива»
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoМаксим Березкин
logoТрактор
logoКХЛ
logoЕгор Сурин
logoМарк Ульев
logoАлексей Мельничук
logoДаниил Бут
logoДаниил Исаев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче
6сегодня, 19:12
Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала
6125 ноября, 18:15
Как поменялись расклады в КХЛ: СКА – больше не фаворит, «Локо» поднялся, а «Авангард» выпал из топ-4
121 ноября, 13:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кудашов о 0:1 с ЦСКА: «Динамо» играло нормально, претензий нет. Шайба не залетала сегодня, так бывает»
2сегодня, 19:35
Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче
6сегодня, 19:12
КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Локомотив» был сильнее «Трактора», «Автомобилист» победил «Авангард», «Салават» обыграл «Витязь», СКА уступил «Адмиралу»
216сегодня, 19:11
«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд, проиграв ЦСКА – 0:1. Команда Кудашова идет третьей на Западе
3сегодня, 18:56
Звягин о будущем: «Есть контракт с «Авангардом», мои обязанности – исполнять обязанности. Титулы меня никогда не волновали»
9сегодня, 18:33
Звягин о 2:4 с «Автомобилистом»: «Соперника с победой. «Авангарду» силенок не хватало, нас превзошли в скорости»
9сегодня, 17:47
Ротенберг о «России 25»: «Каждый может попасть в сборную, следим за всеми, анализируем. Времени достаточно, чтобы себя проявить»
16сегодня, 17:04
Деанджело заявил, что хочет быть генменеджером в «Рейнджерс». Энтони 4 сезона выступал за клуб
25сегодня, 16:04
Ротенберг об «Адмирале»: «Самая высокая команда в КХЛ, СКА где-то рядом. Здесь самая маленькая поляна в лиге, ограниченное пространство убирает все лишнее из хоккея»
31сегодня, 15:52
Сошников о 3:2 со СКА: «У «Адмирала» преимущество: перелет, часовые пояса. Физиологию не обманешь – они просели»
6сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 2:4 с «Локомотивом»: «Они не случайно на 1-м месте в КХЛ. Воспользовались ошибками «Трактора», мы чувствовали, что играли против хорошей команды»
2сегодня, 20:23
Окулов забил «Динамо» и набрал 400-е очко в КХЛ. Форвард ЦСКА провел 603 матча
3сегодня, 19:51
Сушинский о «Торпедо»: «Быстрая команда с хорошим коротким пасом. Ларионов был великим хоккеистом, он правильно объясняет ребятам, как играть»
1сегодня, 19:22
Десятков после 0:4 от «Салавата»: «Витязь» будет добирать очки дома, возвращать уверенность. Сказал ребятам – нужно заново родиться, поверить в себя»
сегодня, 18:19
Заварухин о 4:2 с «Авангардом»: «Автомобилист» показал хороший прессинг, понравилось движение, азарт. Четвертое звено забило два гола, приятно»
3сегодня, 18:01
Артюхин о Миске: «Адаптировался, набрал форму, нащупал свою игру. Для «Динамо» главное, чтобы Хантер вышел на пик к плей-офф»
3сегодня, 17:31
Козлов о 4:0 с «Витязем»: «Салават» был командой, против которой тяжело играть. Все делали правильные вещи, помогли Самонову сыграть на ноль»
2сегодня, 17:19
Майоров о назначении Ги Буше: «Авангард» недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются тренеры, управленцы. Это влечет изменение концепции игры»
12сегодня, 16:44
«Амур» заключил контракт с форвардом системы ЦСКА Гайдамаком до конца сезона
сегодня, 16:34
Быков о Ги Буше в «Авангарде»: «Перспектива есть. Эволюция хоккея идет в сторону быстрого перехода из обороны в атаку, у североамериканцев большой опыт в этом»
5сегодня, 15:30