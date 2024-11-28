Никитин о 4:2 с «Трактором»: «Локомотив» блокировал много бросков, это дало Березкину шанс на хет-трик. Тяжелая боевая игра, тем приятнее побеждать»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Трактором».

Ярославский клуб одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

– Такая боевая игра получилась. Парни блокировали очень много бросков. Думаю, это и дало шанс Максу Березкину шанс на хет-трик. Такая точка роста для команды, что ребята не останавливаются на достигнутом, а двигаются дальше. Тяжелая игра, тяжелый соперник, тем приятнее побеждать.

– Серьезнее ли захватывает матч с лидером, и в какой момент удалось выдохнуть по ходу матча?

– В концовке соперник заранее снял вратаря, подсказывали ребятам, как действовать. Разные сочетания выходят на лед. Получаешь удовольствие от таких игр.

– Чем обусловлен был выбор Алексея Мельничука?

– Мы давно подводили его под топовую команду, и сами обстоятельства сложились так, что для команды был нужен нестандартный ход, что не Исаев играет, а Алексей. Рады, что Леха справился, и команда ему своей самоотверженностью помогала.

– Исаев не находится в психологической яме после «Торпедо» и «Динамо»?

– Для классного вратаря выходить из таких ситуаций очень важно. После «Динамо» перекинулись с ним, чтобы не грузился, это процесс, и очень важно продолжать расти.

– Буту, Сурину и Ульеву еще рано играть в таких матчах или какие-то другие соображения?

– Сказали взрослым ребятам, что сами забрались в такую ситуацию и сами должны выбираться. Плюс завтра играет «молодежка», дадим ребятам сыграть там. Третья сторона – поддерживаем тренировочный процесс у молодых, они не могут много играть. Они провели хорошую игру с «Динамо», поэтому все так сложилось.

– Березкин сегодня сыграл как лидер?

– Жажда должна быть у спортсмена, не важно, какой счет и какая команда. Должно присутствовать здоровое самолюбие, – сказал Никитин.

Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче