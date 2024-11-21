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Как поменялись расклады в КХЛ: СКА – больше не фаворит, «Локо» поднялся, а «Авангард» выпал из топ-4

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Регулярка КХЛ приближается к экватору. До старта чемпионата букмекеры выделяли СКА и группу преследователей. Ставки на Спортсе’’ разобрались, как поменялись расклады спустя почти три месяца чемпионата.

СКА – больше не главный фаворит лиги

СКА традиционно (для большинства сезонов КХЛ) котировался первым фаворитом. Чемпионские амбиции подтверждали и мощные трансферы в межсезонье, особенно подписание Никиты Зайцева и Евгения Кузнецова. 

При этом за последние три сезона под руководством Романа Ротенберга петербуржцы ни разу не выходили в финал Кубка Гагарина. Дважды подряд добирались до финала конференции, но в обоих случаях вылетали от ЦСКА. И все же СКА стартовал как главный фаворит, получив коэффициент 5.50.

После 11 недель регулярки СКА – четвертый на Западе, а Кузнецов – один из главных штрафников лиги. До лидерства в конференции пока далеко, ведь, как сказал Ротенберг, команда «идет циклами». В октябре петербуржцы выиграли семь матчей подряд, а после повторили громкую серию поражений из сентября 2023-го (пять игр кряду).

Однако кэф на СКА вообще не изменился. Правда, теперь команда Ротенберга – не фаворит КХЛ.

«Локомотив» Никитина сравнивают с его чемпионским ЦСКА, а «Трактор» поднялся в топ-4 фаворитов

Перед сезоном группа конкурентов СКА состояла из трех клубов: «Авангард», «Локомотив» и ЦСКА. Все получили по 7.00. И пока лучше всех выступает финалист прошлого сезона. У банды Игоря Никитина 25 побед в 30 матчах, 52 очка и уверенное лидерство на Западе (+11 от ближайшего преследователя). «Локо» и пропускает меньше всех в лиге – 44 шайбы.

Неудивительно, что кэф на ярославцев порядком просел, а команду сравнивают с ЦСКА Никитина в чемпионском сезоне-2018/19. Сам тренер сдержан: «Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Не испытываем каких-то иллюзий, не смотрим, на каком мы месте». Но букмекеры уже не видят конкурентов у «Локо» на Западе – на победу в конференции дают всего 1.40. А кэф на чемпионство упал с 7.00 до 3.80.

Хотя стиль «Локомотива» нравится не всем. «Ярославцы проповедуют хоккей, который был в Суперлиге в 90-х и начале 2000-х. Пассивный стиль, ожидание ошибок соперника. Смотреть за таким хоккеем тяжело, но и хоккеистам играть тоже непросто», – вердикт Михаила Анисина.

Внушительный прогресс по котировкам показал «Трактор». Перед сезоном челябинцы получили 30.00. А сейчас клуб лидирует на Востоке, поднялся в четверку фаворитов и подешевел до 10.00. «Авангард» же вообще выпал из топ-9 фаворитов. Теперь на омичей дают 30.00. Кэф на действующего чемпиона тоже поднялся – «Металлург» подорожал до 16.00.

«Амур» – одно из главных разочарований

Нет, конечно, «Амур» и так не был в топе фаворитов КХЛ, но команда впечатлила в прошлом сезоне и летом сохранила почти весь костяк. Логично, что от хабаровчан ожидали большего, чем просто борьбу за плей-офф.

Однако сейчас «Амур» в тотальном кризисе. Даже смена тренера не помогла. Клуб с 13 очками идет последним на Востоке. Отставание от восьмерки – 11 очков. В последний раз хабаровчане побеждали полтора месяца назад. Серия поражений достигла 14 матчей. «Амур» даже выдал пять игр подряд без заброшенных шайб.

Несмотря на худшие результаты в лиге, кэф на «Амур» – не самый высокий. Перед сезоном предлагали 150.00, сейчас – 250.00. За столько же котируют еще шесть команд, больше только у «Куньлуня» и «Барыса» (300.00 и 500.00 соответственно).

Но главная интрига пока – перебьет ли «Амур» антирекорд «Сочи» (21 поражение подряд). Ставки на это событие букмекеры пока не принимают.

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

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