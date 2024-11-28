Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче
Максим Березкин впервые оформил хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Локомотив» дома обыграл «Трактор» со счетом 4:2.
23-летний форвард ярославцев Максим Березкин забил 3 гола в этом матче. Это его первый хет-трик в КХЛ в карьере.
В 31 матче регулярного чемпионата Березкин набрал 23 (9+14) очков. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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