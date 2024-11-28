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Окулов забил «Динамо» и набрал 400-е очко в КХЛ. Форвард ЦСКА провел 603 матча

Константин Окулов набрал 400-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 в выездном матче. 

Форвард армейцев Константин Окулов забил гол и набрал 400-е очков в КХЛ

Всего в 603 матчах на счету 29-летнего нападающего 400 (153+247) баллов. 

Большую часть карьеры Константин Окулов провел в ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. До этого он также выступал за «Сибирь». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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