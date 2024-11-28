Окулов забил «Динамо» и набрал 400-е очко в КХЛ. Форвард ЦСКА провел 603 матча

Константин Окулов набрал 400-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА обыграл московское «Динамо » со счетом 1:0 в выездном матче.

Форвард армейцев Константин Окулов забил гол и набрал 400-е очков в КХЛ .

Всего в 603 матчах на счету 29-летнего нападающего 400 (153+247) баллов.

Большую часть карьеры Константин Окулов провел в ЦСКА , с которым выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. До этого он также выступал за «Сибирь».