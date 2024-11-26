Рыбин о составе «России 25»: «Зрители хотят видеть лучших хоккеистов, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют»

Максим Рыбин высказался о 20 игроках СКА в расширенном составе «России 25».

Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала , включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба.

«Те ребята, которые мало играют в клубах, могут отыграться в сборной. Я считаю это неправильным. В моем понимании, в сборной должны играть лучшие хоккеисты лиги на данный момент. То есть состав должен быть немного другой.

Но мы говорим пока о расширенном списке, давайте дождемся, когда начнется турнир.

Да, понятно, где-то лидерам можно было бы дать отдохнуть. Но, с другой стороны, публика, зрители, фанаты – они хотят видеть лучших игроков, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют.

При всем уважении, у каждого есть свое время, в которое он должен или не должен играть», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Ротенберг назвал расширенный состав сборной: нет лучших бомбардиров КХЛ, зато сразу 20 игроков СКА