Рыбин о составе «России 25»: «Зрители хотят видеть лучших хоккеистов, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют»
Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба.
«Те ребята, которые мало играют в клубах, могут отыграться в сборной. Я считаю это неправильным. В моем понимании, в сборной должны играть лучшие хоккеисты лиги на данный момент. То есть состав должен быть немного другой.
Но мы говорим пока о расширенном списке, давайте дождемся, когда начнется турнир.
Да, понятно, где-то лидерам можно было бы дать отдохнуть. Но, с другой стороны, публика, зрители, фанаты – они хотят видеть лучших игроков, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют.
При всем уважении, у каждого есть свое время, в которое он должен или не должен играть», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Ротенберг назвал расширенный состав сборной: нет лучших бомбардиров КХЛ, зато сразу 20 игроков СКА
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