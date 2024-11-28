Ротенберг заменил Мойсевича на Плешкова после первого послематчевого буллита в игре с «Адмиралом». СКА проиграл 2:3
«Адмирал» обыграл СКА (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это вторая подряд победа команды тренера Леонида Тамбиева.
«Адмирал» реализовал свой первый буллит в послематчевой серии бросков. После этого тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Павла Мойсевича на Артемия Плешкова, который отбил 1 из 2 бросков.
Решающий буллит в матче со СКА забросил Никита Сошников.
На данный момент «Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока, СКА идет на 4-м месте на Западе.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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