«Адмирал» обыграл СКА (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это вторая подряд победа команды тренера Леонида Тамбиева .

«Адмирал» реализовал свой первый буллит в послематчевой серии бросков. После этого тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Павла Мойсевича на Артемия Плешкова , который отбил 1 из 2 бросков.

Решающий буллит в матче со СКА забросил Никита Сошников.

На данный момент «Адмирал » занимает 6-е место в таблице Востока, СКА идет на 4-м месте на Западе.