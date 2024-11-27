Евгений Кузнецов: «Величие Овечкина в том, что у него есть голевое чутье. Он знает, где оказаться в нужный момент. Его «офис» работает в НХЛ уже почти 20 лет»

Евгений Кузнецов высказался об игре Александра Овечкина.

– В чем секрет Овечкина? Почему он забивает так много из своего офиса, когда щелкает из левого круга вбрасывания?

– Знаете, бывает, что ты играешь с кем‑то, и он тебе постоянно кричит: «Я открыт! Я открыт!» А вот величие Овечкина в том, что у него есть голевое чутье. Он знает, где оказаться в нужный момент. Где ускориться, где остановиться.

Бывают такие хоккеисты, которые не бегают за шайбой, а стараются предугадать, где она окажется. И они своим открыванием сами предлагают партнеру по команде, чтобы к нему шла передача. Потому что на уровне НХЛ в 99,9% случаев все в такой ситуации сделают пас на Овечкина – все знают, что он лучше всех забивает с той точки.

Здесь много нюансов, но главное в том, что «офис Овечкина» в лиге работает уже почти 20 лет, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон ».