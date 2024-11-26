Крикунов о «России 25»: «То, что много хоккеистов из СКА, логично. Я общаюсь с тренерами, многие рады такой ситуации, что можно и передохнуть, и поработать со своими игроками»

Владимир Крикунов высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

– Как оцените состав команды на Кубок Первого канала?

– То, что много игроков из СКА, так это логично. Они уже все будут на месте, и уже какая-то подготовка у них будет. Я общаюсь с тренерами, многие рады такой ситуации, что можно и передохнуть, и поработать со своими игроками.

А хоккеистам СКА будет сложно. Игры за сборную, а потом сразу матчи КХЛ. Без отдыха практически надо будет переключаться. Все остальные рады, что так ситуация складывается.

– Евгений Кузнецов включен в состав сборной. Достоин он вызова? Какую пользу он может принести команде?

– У опытных игроков всегда есть чему поучиться. Играл он в свое время хорошо. Сейчас, думаю, он в не самом своем хорошем состоянии.

Но, повторюсь, вызвано много игроков СКА, он, можно сказать, будет в своей команде. В какой-то степени ему проще будет. Вызова достоин, учитывая вышеназванные факторы. Он будет вместе с партнерами по СКА готовится, они все вместе будут играть.

– Только первое место устроит российскую сборную на Кубке Первого канала?

– А у сборной России других задач не бывает, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ротенберг назвал расширенный состав сборной: нет лучших бомбардиров КХЛ, зато сразу 20 игроков СКА