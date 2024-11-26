Рыбин о Кубке Первого канала: «Мне он был бы интересен, если бы там играли Швеция, Финляндия и Чехия. Сейчас же он менее зрелищный»
Максим Рыбин высказался о предстоящем Кубке Первого канала.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
«Мне как зрителю этот турнир был бы интересен, если бы там играли Швеция, Финляндия и Чехия в своих основных составах.
Сейчас же для меня он менее зрелищный. Я говорю как есть, не знаю, насколько это правильно.
Для меня он, при всем уважении, с такими матчами не особо интересен», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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